В Курске для уклонистов придумали специальную акцию

В первую неделю весенней призывной кампании на комиссии в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов побывали 200 юношей. Пока отправились на службу в армию лишь шесть, остальные получили отсрочку на время учебы. «Радует, что в первых рядах – здоровые и крепкие, добросовестные и желающие служить ребята», – говорит военный комиссар Курска Игорь Ясько.

Этой весной от двух округов областного центра на службу в армию планируется отправить 360 курян. Военком не сомневается, что с нормами сотрудники его ведомства справятся. Но беспокоят уклонисты – их 500: скрываются и не понимают, что вместо военного билета получат справку, а с ней они не смогут работать на государственных должностях и в силовых структурах. Поэтому для таких парней в военкомате придумали специальную акцию.

«Тот, кто придёт первый, без повестки, без напоминаний, заявит на призывной комиссии, что он желает служить, получит возможность выбора места службы, вплоть до Курска. И даже те, которые находились в розыске несколько лет подряд, тоже смогут поучаствовать в акции», – подчеркнул Игорь Ясько.

Помимо этого, в военкомате проводятся и разъяснительные беседы с родителями юношей, которые не хотят служить. Как результат, в эту призывную кампанию уже 16 человек, уклонявшиеся от службы в армии, сами пришли в военкомат.



