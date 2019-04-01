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    В центре Курска 18-летний студент ограбил мужчину и купил себе телефон

    Сегодня, 09:03
    В центре Курска 18-летний студент ограбил мужчину и купил себе телефон
    В центре Курска 18-летний студент ограбил 45-летнего мужчину. Тот после посещения развлекательного заведения отправился на ночную прогулку. На улице у него возник конфликт с неизвестным молодым человеком, который после недолгой перепалки похитил его кошелёк, в котором было почти 40 тысяч рублей. Установить внешность похитителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения с ближайших зданий. Выяснилось, что молодой курянин заметил потерпевшего в заведении, где тот расплачивался крупными купюрами, а остальную наличность демонстративно показывал знакомым. Надеясь на то, что пострадавший находился в состоянии опьянения и не сможет сопротивляться, был уверен, что совершить хищение не составит труда. Поэтому и проследовал за мужчиной, когда тот покинул заведение.  
    Украденные деньги он успел потратить, купив новый мобильный телефон.
    Возбуждено уголовное дело. Студенту грозит до 7 лет лишения свободы.

     

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