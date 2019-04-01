В Курске приступили к ямочному ремонту. Работы в соответствии с муниципальными контрактами на содержание дорог и тротуаров в Железнодорожном округе и в центральной части города выполняет ООО «Благоустройство», в Сеймском округе и Северо-западном жилом районе - ООО «Интеграл-Строй».

В ходе обследования состояния городских магистралей комиссия с участием специалистов департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства, комитета жилищно-коммунального хозяйства Курска, МКУ «Городская инспекция ЖКХ» и администраций округов определила наиболее опасные участки. По каждому округу составлены планы ремонта дорожного покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Сегодня специалисты ООО «Интеграл-Строй» приступают к ямочному ремонту проезжей части на участке от кольца на Льговском повороте до Магистрального проезда, включая Рышковский путепровод.

Бригады дорожников ООО «Благоустройство» начнут ремонт дороги на улицах Малых и Верхней Луговой, на очереди работы на 1-й Щигровской улице.

До майских праздников курские дорожники намерены привести в порядок порядка 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Этим планам могут помешать только неблагоприятные погодные условия. В настоящее время силами ООО «Благоустройство» и ООО «Интеграл-Строй» литым асфальтом уже выполнены работы на площади 1300 кв. м

Администрация Курска приносит горожанам извинения за неудобства, связанные с передвижением по улицам, где будет проводиться ямочный ремонт, и просит автомобилистов отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.