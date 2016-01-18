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    В Курской области суд лшил водительских прав двух психически больных

    Сегодня, 09:52
    В Курской области суд лшил водительских прав двух психически больных
    В Горшеченском районе Курской области два местных жителя имели водительские удостоверения на право управления транспортными средствами. При этом они состоят на учёте в связи психическими заболеваниями и являются инвалидами II группы.
    Имеющиеся у них психические расстройства являются медицинским противопоказанием для выполнения работ, непосредственно связанных с движением транспорта, в том числе для управления автотранспортными средствами.
    Прокурор направил в суд административные исковые заявления о прекращении действия права управления транспортными средствами этих курян.
    Требования прокурора суд удовлетворил.

     

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