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    Четыре района Курской области завершили сев ранних яровых

    Сегодня, 10:22
    Четыре района Курской области завершили сев ранних яровых
    В курской области сев ранних яровых зерновых культур близится к завершению. Четыре района – Беловский, Глушковский, Медвенский и Обоянский – завершили сев ранних яровых зерновых культур. В регионе засеяно более 255 тыс. га яровыми зерновыми культурами, или 77% от плана.
    Сев сахарной свёклы активно ведётся в 14 районах области, в 13 идёт сев подсолнечника. Также хозяйства шести районов сеют лён, в Хомутовском и Конышёвском районах приступили к севу овощей открытого грунта: прежде всего, это капуста и морковь.

     

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