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    В Курске КАМАЗ подрезал «Приору». Легковушка перевернулась

    Сегодня, 11:02
    В Курске КАМАЗ подрезал «Приору». Легковушка перевернулась
    9 апреля в Курске на ул.Энгельса произошла авария, в которое пострадали два человека. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, ДТП случилось примерно в 13:30 возле д.№173 по ул.Энгельса. КАМАЗ под управлением 31-летнего водителя ехал со стороны ул. Сумская в направлении пр. Кулакова. Перестраиваясь в крайний левый ряд, не убедившись в безопасности манёвра, сстолкнулся с попутным автомобилем «Лада Приора», за рулём которого был 53-летний водитель. Легковушка от удара опрокинулвсь. В результате аварии водитель «Приоры» и его 58-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
     
     

     

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