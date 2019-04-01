В Курске КАМАЗ подрезал «Приору». Легковушка перевернулась

9 апреля в Курске на ул.Энгельса произошла авария, в которое пострадали два человека. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, ДТП случилось примерно в 13:30 возле д.№173 по ул.Энгельса. КАМАЗ под управлением 31-летнего водителя ехал со стороны ул. Сумская в направлении пр. Кулакова. Перестраиваясь в крайний левый ряд, не убедившись в безопасности манёвра, сстолкнулся с попутным автомобилем «Лада Приора», за рулём которого был 53-летний водитель. Легковушка от удара опрокинулвсь. В результате аварии водитель «Приоры» и его 58-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.