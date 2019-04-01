В Курской области открылось производство кормов для домашних животных

В Пристенском районе Курской области открылся завод по производству высококачественных кормов для домашних животных. Первый в регионе проект такой направленности реализовал агрохолдинг «Мираторг».

«Компания идёт в переработку и глубокую переработку. Для развития экономики Курской области — это наиболее выгодное направление. Так как оно даёт больший импульс развития налоговой базы, чем животноводство и растениеводство. А мы, конечно, заинтересованы, чтобы отчисления в бюджеты всех уровней росли», — отметил Роман Старовойт.

Производственная мощность завода – 33 тыс. тонн продукции в год. Сырьём на предприятии будут служить сельхозживотные, выращенные на собственных животноводческих площадках холдинга, что позволит гарантировать качество на каждом этапе производственной цепочки и контролировать себестоимость конечного продукта.

По словам руководителя агрохолдинга Виктора Линника, компания планирует на базе открывшегося предприятия в 2021 году запустят вторую очередь проекта, которая позволит расширить ассортимент кормов. Линия будет производить влажные корма для собак и кошек.

«После выхода на полную проектную мощность объём налогов, которые мы будем платить, составит порядка 5 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей будет идти в региональный бюджет», — сказал Виктор Линник.

Реализация всего проекта компании даст Курской области около 600 дополнительных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится 180 человек.