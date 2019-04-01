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    Курянин завоевал серебро юниорского чемпионата мира по фехтованию

    Сегодня, 12:29
    Курянин завоевал серебро юниорского чемпионата мира по фехтованию
    Во вторник поздно вечером в польском Торуне определились лучшие фехтовальщики мира на рапирах среди юниоров. Финал был российским: наш земляк Владислав Мыльников сразился с самарцем Кириллом Бородачёвым. Поединок проходил в равной борьбе. Но при счёте 11:11 Бородачёву удалось нанести три укола подряд. Мыльников ответил одним, после чего самарец нанёс 15-й укол и завершил встречу – 15:12. Курянину досталось серебро турнира.

     

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