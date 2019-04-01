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    Старовойт анонсировал мобильное приложение для борьбы с бюрократией курских чиновников

    Сегодня, 13:55
    Старовойт анонсировал мобильное приложение для борьбы с бюрократией курских чиновников
    В Курской области готовится к запуску мобильное приложение «Активный гражданин». Оно призвано бороться с бюрократией курских чиновников, сообщает 46ТВ. Можно будет напрямую обратиться к чиновникам, высказать свои жалобы и предложения. Запуск приложения анонсировал Роман Старовойт. Он его уже протестировал, Приложение будет дополнено ещё и специальным сайтом, на котором обращения курян будут автоматически сортироваться. Если всё пойдёт, как задумано, Курская область станет первым регионом в ЦФО, где запустят подобный сервис. Старт работы приложения «Активный гражданин» намечен на 17 апреля.

     

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