В Курске пенсионер на «Жигулях» сбил на «зебре» подростка

В Курске 9 апреля в ДТП пострадал 16-летний подросток. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария произошла примерно в 8 вечера возле д.№59 по ул. Союзная. 77-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, ехал со стороны ул. Аэропортовская в направлении ул. 8-е Марта, и допустил наезд на парня, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил ранение и обратился в больницу. Автомобилист был трезв. Сегодня, 14:22 К списку новостей