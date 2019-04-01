Полицейские показали курским школьникам быт арестованных

50 курских старшеклассников и студентов побывали на профилактической экскурсии в спецприёмнике для содержания лиц подвергнутых административному аресту. Ребятам, которым уже исполнилось 18 и тем, кто вскоре достигнет совершеннолетия, наглядно продемонстрировали, что ожидает человека нарушившего закон.

Учреждение по своему распорядку соответствует уровню колонии, где преступники проводят годы за уголовные преступления. Единственное отличие в том, что сюда люди попадают по решению суда за административные правонарушения на срок всего до 15 суток. Среди статей – неуплата штрафа, нахождение в общественном месте в состоянии, унижающем человеческое достоинство, управление транспортом в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования и другие.

Свобода арестантов серьёзно ограничена. Всё время пребывания расписано по часам. Подъём и отбой, приёмы пищи и прогулки в установленное время. Разрешено лишь одно свидание с родственниками а также передачи, но существует ограничение по общему весу вещей и продуктов, которые попадают за колючую проволоку.

Территория спецприёмника оборудована десятками камер видеонаблюдения. Арестованные находятся под круглосуточным контролем.

Для каждого предусмотрено трёхразовое питание, но работать на выезде, как было раньше арестантам не положено. При желании они могут убирать территорию или наводить порядок в своих камерах. Также к услугам «гостей» учреждения небольшая библиотека и настольные игры.

Разговоров с арестованными запланировано не было, поэтому молодёжи показали временно пустующий блок. Мужчины и женщины содержатся в камерах раздельно. Металлические кровати и мебель прикручены к полу, на окнах установлены мощные решётки. Санузел предусмотрен открытого типа, чтобы арестованные не могли совершить какие-либо противоправные действия, и находились под контролем, в том числе сокамерников.

В конце экскурсии студентам и школьникам показали работу аппарата «Папилон». Такие сканеры отпечатков пальцев установлены во всех отделах полиции. Попадая в спецприёмник, арестованные проходят на нём обязательную процедуру дактилоскопирования.

Инспекторы ПДН постарались объяснить ребятам, что сделать в тот или иной момент неправильный выбор и попасть в места лишения свободы совсем не сложно. Как правило, первыми шагом к пропасти становится употребление табака, алкоголя и наркотиков. Молодёжь начинает нарушать закон, не задумываясь о последствиях, а иногда и не представляет, какой станет жизнь, если она будет проходить за решёткой. На экскурсии студенты и школьники смогли понять, что задумываться о своих поступках лучше на свободе.



