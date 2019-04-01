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    Прокуратура через суд добивается от курской администрации сделать ливнёвки в пос. Северный

    Сегодня, 15:19
    Прокуратура через суд добивается от курской администрации сделать ливнёвки в пос. Северный
    Жители СНТ «Лесок» обратились в прокуратуру Курска - куряне пожаловались на отсутствие ливневой канализации в пос. Северный.
    На территории посёлка отсутствует централизованная система водоотведения (ливневая канализация). В результате сброса неочищенных сточных вод происходит подтопление домов, а также размыв и загрязнение почвы вследствие водной эрозии.
    Прокуратура внесла в городскую администрацию представление.
    Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию устроить сеть ливневой канализации.
    Требования прокуратуры удовлетворены. 

     

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