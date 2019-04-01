Прокуратура через суд добивается от курской администрации сделать ливнёвки в пос. Северный

Жители СНТ «Лесок» обратились в прокуратуру Курска - куряне пожаловались на отсутствие ливневой канализации в пос. Северный.

На территории посёлка отсутствует централизованная система водоотведения (ливневая канализация). В результате сброса неочищенных сточных вод происходит подтопление домов, а также размыв и загрязнение почвы вследствие водной эрозии.

Прокуратура внесла в городскую администрацию представление.

Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию устроить сеть ливневой канализации.

Требования прокуратуры удовлетворены.