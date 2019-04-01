Курянка стала очередной жертвой телефонных лже-банкиров

Курянка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент с её карты совершается перевод на сумму 3000 рублей. Женщина запаниковала и потребовала отменить операцию, к которой не имеет отношения. Собеседник пообещал немедленно разобраться в ситуации и помочь клиентке. Для отмены транзакции он запросил данные банковской карты, которыми воспользовался, чтобы войти в личный кабинет на сайте кредитного учреждения. К счастью для потерпевшей на счету было всего 5000 рублей. Мошенники перевели их на свои счета всего за несколько минут. Возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз напоминает: настоящие сотрудники банков не обзванивают своих клиентов. Любые операции и действия со своей картой и счётом можно производить только самостоятельно в помещении банка. Любые данные карты, кроме её основного номера, необходимого, например для зачисления средств, необходимо держать в секрете. Доверяя незнакомым людям, можно потерять все сбережения.