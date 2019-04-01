Почти 40 тысяч курских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

Жителям Курской области выдано 64308 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Такие данные приводит региональное отделение Пенсионного фонда на 1 апреля этого года. Размер материнского капитала сейчас составляет 453026 рублей.

Самым востребованным направлением использования средств маткапитала является улучшение жилищных условий. Так, в Курской области 39982 семьи уже воспользовались этими средствами для решения жилищных проблем. Общая сумма, перечисленная на эти цели, составила более 15,1 млрд. рублей. Причём, в 50 % случаев деньги пошли на погашение жилищных кредитов и займов.

Напомним, для погашения жилищного долга средствами материнского капитала можно воспользоваться «досрочно», т.е. не дожидаясь пока второму (последующему) ребёнку исполнится 3 года.

В 2011 году маткапитал разрешили направлять на индивидуальное жилищное строительство - возведение или реконструкцию жилого дома, а также на компенсацию затрат на строительство жилого объекта. За 8 лет на это маткапитал использовали более 4 тысяч курских семей.