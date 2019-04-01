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    Курская организация заплатит 100 тысяч за загрязнение окружающей среды

    Сегодня, 16:23
    Курская организация заплатит 100 тысяч за загрязнение окружающей среды
    Курская прокуратура в судебном порядке добивается компенсации вреда, причинённого окружающей среде. 
    Одно из местных ООО в Сеймском округе производит свинец, цинк и олово. В процессе работы опасные отходы складировались непосредственно на почве, что нанесло вред окружающей среде.
    Ущерб от загрязнения земель химическими веществами превысил 100 тыс. руб.
    Прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании с организации денежных средств в счёт компенсации вреда, причинённого окружающей среде.

     

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