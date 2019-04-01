Курская область. Владельца сельского магазина оштрафовали за нарушения

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили магазин «Продукты» индивидуального предпринимателя в д. Малогнеушево Рыльского района Курской области. Выявили массу нарушений требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Так, в морозильной камере для полуфабрикатов хранилась продукция животного происхождения (крыло циплёнка бройлера) с нарушенной целостностью упаковки, а свиной фарш хранился при температуре на 8 градусов С выше температуры, установленной изготовителем.

Кроме того, с начала года предприниматель не проводил дезинфекцию холодильных и морозильных камер. На момент проверки не смог представить ни документы, подтверждающие проведение дезинфекции, ни журнал учёта и контроля температурного режима в холодильных и морозильных камерах.

В итоге бизнесмена оштрафовали на 20 000 рублей. Нарушения обязали устранить, а недоброкачественную продукцию сняли с реализации и утилизировали.