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    Курянка хотела забронировать турпутевку и лишилась 50 тысяч рублей

    Сегодня, 17:16
    Курянка хотела забронировать турпутевку и лишилась 50 тысяч рублей
    От рук интернет-мошенников пострадала 35-летняя жительница Железногорска Курской области. Женщина ещё в марте для отдыха на Черноморском побережье забронировала номер в одном из пансионатов, только  не через турфирму, а самостоятельно, через Интернет-сервис. В счёт оплаты брони, курянка перечислила на указанные реквизиты около 50 тысяч рублей. После перечисления денег, никаких сообщений из предполагаемого места отдыха она не получила. Телефон, по которому женщина звонила ранее, также не отвечал. Да и Интернет-ресурс, который называл себя официальной страницей гостиницы, исчез из Сети.
    Сейчас полицейские ищут преступников и ещё раз напоминают о необходимости быть бдительными при совершении в сети Интернет действий, связанных с заказом товаров, бронированием билетов, оплатой различных услуг. Пользуйтесь только официальными и проверенными Вами ранее или Вашими знакомыми сайтами.

     

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