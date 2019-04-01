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    На отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Курской области выделено более 19,5 млн рублей

    Сегодня, 17:46
    На отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Курской области выделено более 19,5 млн рублей
    В этом году на отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Курской области выделено 19,6 млн рублей.
    Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Курской области Сергей Турнаев. 
    Нововведения в российском законодательстве в корне изменили мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. В Курской области приняты все необходимые нормативные документы. В этом году на отлов, вакцинацию, стерилизацию животных, не имеющих владельцев, дополнительно выделено порядка 13,6 млн рублей. Общий объём субсидий на эти цели составил 19,6 млн рублей. Более 7 млн рублей потратят в городе Курске. В областном центре зафиксировано около 3800 безнадзорных животных. 
    В Октябрьском районе для таких животных построят приют. В нём будут клетки, хирургический кабинет, выгульный двор и гостиница. Приют возведут на благотворительные средства фонда «Право жить». В настоящее время организация проходит регистрацию. Каждый курянин может внести свою лепту в это благое дело.

     

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