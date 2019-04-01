На отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Курской области выделено более 19,5 млн рублей

В этом году на отлов, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Курской области выделено 19,6 млн рублей.

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Курской области Сергей Турнаев.

Нововведения в российском законодательстве в корне изменили мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. В Курской области приняты все необходимые нормативные документы. В этом году на отлов, вакцинацию, стерилизацию животных, не имеющих владельцев, дополнительно выделено порядка 13,6 млн рублей. Общий объём субсидий на эти цели составил 19,6 млн рублей. Более 7 млн рублей потратят в городе Курске. В областном центре зафиксировано около 3800 безнадзорных животных.