поиск по сайту
 

    Курск. Дато Папуашвили мешают отлавливать бездомных животных

    Сегодня, 09:05
    Курск. Дато Папуашвили мешают отлавливать бездомных животных
    Предпринимателю Дато Папуашвили, выигравшему тендер на отлов бездомных животных в Курске, мешают выполнять эту работу. 

    Как пишет ИА "Секунда" его отказываются принимать на курской городской станции по борьбе с болезнями животных. 
    Руководство станции требует, чтобы собаки доставлялись на специальном лицензированном транспорте, хотя это не прописано условиями контракта. 
    Из-за этого зоозащитник не может получить разрешение на транспортировку в пункт передержки, которое как раз выдают на этой станции. При этом по словам предпринимателя, его работа согласована с начальником городского комитета ЖКХ Сергеем Цукановым.

    - Таким образом я не могу начать отлов животных, потому что мне препятствуют выполнять работу по контракту, - говорит Папуашвили. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама