Курск. Дато Папуашвили мешают отлавливать бездомных животных

Предпринимателю Дато Папуашвили, выигравшему тендер на отлов бездомных животных в Курске, мешают выполнять эту работу.





Как пишет ИА "Секунда" его отказываются принимать на курской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Руководство станции требует, чтобы собаки доставлялись на специальном лицензированном транспорте, хотя это не прописано условиями контракта.

Из-за этого зоозащитник не может получить разрешение на транспортировку в пункт передержки, которое как раз выдают на этой станции. При этом по словам предпринимателя, его работа согласована с начальником городского комитета ЖКХ Сергеем Цукановым.





- Таким образом я не могу начать отлов животных, потому что мне препятствуют выполнять работу по контракту, - говорит Папуашвили.