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    Уголовное дело по "банде Волобуя" направлено в суд

    Вчера, 18:21
    Уголовное дело по
    Прокуратура Курской области направила в суд уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, известного в Курске как "банда Волобуя". 
    Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми лиц, среди которых бывший зам мэра Николай Зайцев, его сын Владимир, брат Дмитрия Волобуева - Николай. Их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе в период с 2011 по 2017 годы. В течение шести лет они совершили ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений - убийства, поджоги автомобилей, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, покушение на получение мошенническим путём компенсационных выплат, мошенничество в отношении предпринимателя и юридических лиц, вымогательство у руководителя организации недвижимого имущества.

     

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