ВеснеДорогу. ОНФ запускает конкурс Интернет-публикаций о качестве дорог

ОНФ запускает конкурс Интернет-публикаций «#ВеснеДорогу». Он пройдёт в соцсетях - в группах проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с 15 апреля по 15 мая. С помощью фотографий и подписей к ним участники смогут рассказать о проблемах (отсутствие ремонта, его недостатки, вопросы безопасности дорожного движения) или, наоборот, успехах в дорожной сфере в их населённом пункте.

Организаторы конкурса ждут фотоснимки с сопроводительным текстом. Один человек может прислать на конкурс максимум три публикации, и каждая из них может содержать не больше пяти фотографий.

Чтобы принять участие в творческом состязании через Facebook, нужно разместить публикацию с фото и хэштегами #ВеснеДорогу и #конкурсОНФ на стене в группе проекта https://www.facebook.com/dorogirussia.ru. Затем надо сделать репост записи.

Если удобнее участвовать через ВКонтакте, отправьте публикацию с фото и теми же хэштегами в группе проекта https://vk.com/dorogirussia. После этого также сделайте репост записи. Ещё один вариант – Instagram: нужно выложить сопроводительный текст и фото у себя на странице, отметить пользователя @dorogirussia, указать те же хэштеги (#ВеснеДорогу и #конкурсОНФ) и не удалять пост до конца мероприятия.

При этом профиль участника в соцсети должен быть открытым. Также ему нужно быть подписчиком хотя бы одной из трёх групп проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в соцсетях, где проводится конкурс.

Важно помнить, что снимки должны быть сделаны в период с 1 марта по 15 мая 2019 г., причём лично самим участником. Им может стать любой гражданин, которому уже исполнилось 18 лет. Фотографии должны быть сделаны в формате JPEG в хорошем качестве, а это не менее 1200 пикселей по длинной стороне фотографии. Но при этом разрешается использовать графические редакторы.

Работы будут приниматься на конкурс с 15 апреля по 15 мая 2019 г. включительно.

Имена победителей разместят 31 мая на страницах дорожного проекта ОНФ в соцсетях и на его сайте dorogi-onf.ru. На этом же сайте можно подробнее ознакомиться с положением конкурса. В качестве призов победителей ждут интересные гаджеты.



