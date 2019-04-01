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    Сегодня в Курске почтут память узников фашизма

    Сегодня, 09:27
    Сегодня в Курске почтут память узников фашизма
    Сегодня, 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Курске в 11.00 на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны состоится мероприятие с возложением венков и цветов.

     

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