В Курске во двор забрела бешеная лиса

В Курске зарегистрирован первый в этом году случай появления дикого животного, больного бешенством, сообщает городская станция по борьбе с болезнями животных. Во двор одного из домовладений по улице 3-я Лиственная забрела красная лисица, её задавила собака. Труп дикого животного направили в лабораторию для исследования, которое показало наличие опасного заболевания.

В соответствии с ветеринарными правилами профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных, ветеринарная служба проводит ряд противоэпизоотических мероприятий, в том числе иммунопрофилактику животных.

По вопросу иммунизации четвероногих питомцев можно проконсультироваться в лечебно-профилактических отделах, расположенных в Курске по адресам:





- ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-а, тел: 52-14-57;





- ул. Дубровинского, 54-а, тел: 34-41-14;





- 2-й Шоссейный пер., 15, тел: 35-00-84





На сайте городской ветеринарной службы www.vet-gor.ru размещена информация о проведении выездных профилактических вакцинаций. Ближайшая из них пройдёт в пятницу, 12 апреля, по адресам: ул. Хуторская, 2-а и ул. Хуторская, 12-в.