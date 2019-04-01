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    В Курске во двор забрела бешеная лиса

    Сегодня, 09:42
    В Курске во двор забрела бешеная лиса
    В Курске зарегистрирован первый в этом году случай появления дикого животного, больного бешенством, сообщает городская станция по борьбе с болезнями животных. Во двор одного из домовладений по улице 3-я Лиственная забрела красная лисица, её  задавила собака. Труп дикого животного направили в лабораторию для исследования, которое показало наличие опасного заболевания.
    В соответствии с ветеринарными правилами профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных, ветеринарная служба проводит ряд противоэпизоотических мероприятий, в том числе иммунопрофилактику животных.
    По вопросу иммунизации четвероногих питомцев можно проконсультироваться в лечебно-профилактических отделах, расположенных в Курске по адресам:

    - ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-а, тел: 52-14-57;

    - ул. Дубровинского, 54-а, тел: 34-41-14;

    - 2-й Шоссейный пер., 15, тел: 35-00-84

    На сайте городской ветеринарной службы www.vet-gor.ru размещена информация о проведении выездных профилактических вакцинаций. Ближайшая из них пройдёт в пятницу, 12 апреля, по адресам: ул. Хуторская, 2-а и ул. Хуторская, 12-в.

     

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