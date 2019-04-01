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    В Курске неизвестный мотоциклист упал на дорогу. Пострадал пассажир

    Сегодня, 11:02
    В Курске неизвестный мотоциклист упал на дорогу. Пострадал пассажир
    10 апреля в Курске произошло очередное ДТП с участием двухколёсного транспорта. Оно случилось примерно в половину одиннадцатого вечера. Как сообщили в Госавтоинспекции, мотоциклист ехал по ул. 2-й Щигровской со стороны ул. Каширцева, в направлении 9-го Щигровского переулка. В пути следования, напротив д. 50 по ул. 2-й Щигровской он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир мотоцикла. После оказания медицинской помощи его отпустили. Кто был за рулём байка выяснить, как это ни странно, не удалось. 

     

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