В Курске неизвестный мотоциклист упал на дорогу. Пострадал пассажир
Сегодня, 11:02
10 апреля в Курске произошло очередное ДТП с участием двухколёсного транспорта. Оно случилось примерно в половину одиннадцатого вечера. Как сообщили в Госавтоинспекции, мотоциклист ехал по ул. 2-й Щигровской со стороны ул. Каширцева, в направлении 9-го Щигровского переулка. В пути следования, напротив д. 50 по ул. 2-й Щигровской он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир мотоцикла. После оказания медицинской помощи его отпустили. Кто был за рулём байка выяснить, как это ни странно, не удалось.