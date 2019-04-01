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    В Курской области велосипедист переезжал дорогу на "красный" и угодил под колёса иномарки

    Сегодня, 11:37
    В Курской области велосипедист переезжал дорогу на
    10 в Железногорске Курской области произошла авария с участием велосипедиста. По данным ГИБДД, в 21 час 42 минуты напротив дома 23 по ул. Ленина 42-летняя женщина за рулём автомобиля Опель Астра ехала по улице Комарова со стороны ул. Парковая в сторону ул. Ленина. В это же время проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу пересекал 26-летний велосипедист. Он не спеша ехал на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого любителя эко-транспорта с травмами пришлось госпитализировать в горбольницу №2 Железногорска.

     

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