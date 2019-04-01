В Курске на многоэтажках начали размещать информацию о капремонте

В Курске на многоквартирных домах начали размещать информацию о капремонте. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Иванов проинспектировал многоквартирные дома в Курске, на которых ведутся работы по капитальному ремонту. Во время выездной проверки он также пообщался с жильцами, выслушал их замечания и предложения.

Сотрудники фонда разместили информационные стенды о проведении капитального ремонта на МКД по адресам: ул. Сумская, д.37/5; пос. Аккумулятор, д.35; ул. К. Зеленко, д.7А и ул. 1-я Фатежская, д.73/3. На них указаны контактные телефоны заказчика, подрядчика, горячей линии Фонда капитального ремонта (8-910-022-97-97) и уполномоченного органа государственной власти – комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, а также виды работ, проводимых на объекте. Каждый собственник в любое время может обратиться с вопросом о ходе проведения капитального ремонта как в Фонд капремонта, так и в подрядную организацию.

По всем указанным домам работы планируют завершить в этом году.