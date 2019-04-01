С начала апреля клещи покусали уже 21 курянина

В Курской области с начала апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 21 человек, девять из них - дети. В 2018 году на эту дату обращений не было.

Установившаяся в регионе тёплая погода формируют комфортные условия для активизации клещей. Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный мониторинг распространённости клещей и их заражённости клещевыми инфекциями.

В ведомстве напоминают, что клещи являются источником довольно большого количества заболеваний. К наиболее распространённым инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и другие инфекции.

Лучшая профилактика от укусов клещей – правильно подобранная одежда и соблюдение простых правил безопасности: не оголять тело, не садиться на землю и чаще осматривать себя. Также необходимо обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными.

Необходимо помнить, что соблюдение мер профилактики, своевременное обращение за медицинской помощью и вовремя начатое лечение поможет предотвратить развитие клещевых инфекций, в том числе иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, что исследование клещей на зараженность возбудителями производится в аккредитованных лабораториях, одной из которых является лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, расположенная по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, 3.