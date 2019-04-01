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    В Курской области за первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» возбуждено 33 уголовных дела

    Сегодня, 13:51
    В Курской области за первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» возбуждено 33 уголовных дела
    В Курской области завершился первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который проходил с 11 по 22 марта.
    Сотрудники полиции активно проверяли места массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, патрулировали улицы в районе крупных торговых центров, парков и скверов. Усилили профилактическую работа с молодёжью. Помощь оказывали и волонтёры. Активисты антинаркотического проекта «Киберпатруль» мониторили Интернет и выявляли сайты, содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков, адреса которых направляли в правоохранительные органы.
    Полицейские призывали курян сообщать о фактах незаконного распространения и употребления наркотиков. На телефоны дежурных частей территориальных органов внутренних дел поступило более 700 таких обращений.
    В рамках акции, полицейские выявили 25 административных правонарушений и 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 33 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято более 300 гр. наркотических средств.

     

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