В Курской области за первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» возбуждено 33 уголовных дела

В Курской области завершился первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который проходил с 11 по 22 марта.

Сотрудники полиции активно проверяли места массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, патрулировали улицы в районе крупных торговых центров, парков и скверов. Усилили профилактическую работа с молодёжью. Помощь оказывали и волонтёры. Активисты антинаркотического проекта «Киберпатруль» мониторили Интернет и выявляли сайты, содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков, адреса которых направляли в правоохранительные органы.

Полицейские призывали курян сообщать о фактах незаконного распространения и употребления наркотиков. На телефоны дежурных частей территориальных органов внутренних дел поступило более 700 таких обращений.

В рамках акции, полицейские выявили 25 административных правонарушений и 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 33 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято более 300 гр. наркотических средств.