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    Куряне стали чаще оформлять маткапитал через электронные сервисы

    Сегодня, 14:30
    Куряне стали чаще оформлять маткапитал через электронные сервисы
    Всё чаще курские семьи, оформляющие материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы. Так, из 1007 заявлений о выдаче сертификата на маткапитал, поданных в первом квартале 2019 года, 552 были поданы через Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг, из 1473 заявлений о распоряжении маткапиталом в электронном виде поступили 965 заявлений.
    Теперь же у курян есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме, сообщают в Пенсионном Фонде.

     

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