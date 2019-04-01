Куряне стали чаще оформлять маткапитал через электронные сервисы

Всё чаще курские семьи, оформляющие материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы. Так, из 1007 заявлений о выдаче сертификата на маткапитал, поданных в первом квартале 2019 года, 552 были поданы через Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг, из 1473 заявлений о распоряжении маткапиталом в электронном виде поступили 965 заявлений.

Теперь же у курян есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме, сообщают в Пенсионном Фонде.



