Курская область. За день сразу трое грузоперевозчиков попались на удочку мошенников

В Железногорске Курской области за один день сразу трое предпринимателей, оказывающих услуги в сфере грузоперевозок стали жертвами интерен-мошенников.

Во всех случаях схема действий мошенников была одинаковой: под видом клиентов они звонили предпринимателям, разместившим в Интернете объявления об осуществлении грузовых перевозок, и заказывали доставку товара. Оплату за услугу, стороны, по договорённости, решали производить на банковскую карту. И как только, предприниматели сообщали данные о своих банковских картах, с их счетов списывались денежные средства. Железногорцы лишились более 40 тысяч рублей.

Оперативники ищут злоумышленников и просят курян не поддаваться на уговоры клиентов, которые под различными предлогами просят назвать ваши реквизиты или перечислить на счета мобильных телефонов денежные средства. В противном случае вы рискуете потерять свои сбережения.