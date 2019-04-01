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    Поймали курянина, который воровал кошельки у пациентов поликлиник

    Сегодня, 16:15
    Поймали курянина, который воровал кошельки у пациентов поликлиник
    Курские полицейские задержали вора, который похищал кошельки у пациентов городских поликлиник. За несколько часов он успел обокрасть пятерых. В каждом случае злоумышленник действовал по одной схеме. В очереди высматривал посетителей, которые отвлекались и похищали из их сумок кошельки. В большинстве случаев сумма украденной наличности составляла около трёх тысяч рублей, но карманнику также удавалось списать деньги с похищенных банковских карт, рядом с которыми хранились записки с пин-кодами. В одном случае он снял с кредитки почти 10 тысяч рублей, в другом больше 12-ти тысяч.
    Задержали злодея по «горячим» следам в день совершения преступлений. В качестве доказательств собраны записи с камер видеонаблюдения, показания случайных свидетелей и даже найденные экспертами-криминалистами отпечатки пальцев злоумышленника. Большая часть похищенного была при нём. 
    Ранее курянин уже был судим за имущественные преступления. Сейчас его арестовали.  Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Украденное им имущество изъяли и скоро вернут владельцам.

     

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