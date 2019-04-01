Курская область на 11-м месте рейтинга безопасности российских дорог

Эксперты МОЦ «За безопасность российских дорог» подготовили рейтинг безопасности российских дорог за 2018 год. В него вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек. Учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП по этим же причинам, протяжённость автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка.

Курская область оказалась в «зелёной зоне» рейтинга, на 11-м месте, то есть дороги Соловьиного края признаны одними из самых безопасных. Следом за нами идёт Москва. Всего в «зелёной зоне» 13 регионов. Ленинградская область – 15-я, и это она ещё нарастила четыре позиции. Наши соседи – белгородцы на 8-й строчке, Брянщна и Липецк – заняли 4-е и 5-е места. Возглавляет рейтинг третий год подряд Томская область. Там на ремонт сельских дорог ежегодно из региональной казны выделяется полмиллиарда рублей.

Самые опасные автомагистрали в Челябинской области.