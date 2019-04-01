Курскому школьнику понадобилась помощь медиков во время возложения венков на Мемориале

Сегодня, 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В Курске на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны состоялось памятное мероприятие с возложением венков и цветов. В нём приняли участие как герои дня – бывшие юные узники фашистских концлагерей, так и школьники и педагоги из расположенных неподалёку школ. Во время мероприятия случилось непредвиденное: один из ребят, восьмиклассник почувствовал недомогание и потерял сознание, упал и расшиб подбородок. Тут же вызвали «скорую помощь», которая, как сообщили очевидцы, прибыла на место вызова в течение 20 минут. Подростку оказали первую помощь, после чего его отправили в областную детскую больницу для более полного осмотра, проведения необходимых медицинских манипуляций и дополнительного исследования с целью установления причины недомогания, - сообщили в мэрии.