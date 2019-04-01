поиск по сайту
 

    Курскому школьнику понадобилась помощь медиков во время возложения венков на Мемориале

    Сегодня, 17:07
    Курскому школьнику понадобилась помощь медиков во время возложения венков на Мемориале
    Сегодня, 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
    В Курске на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны состоялось памятное мероприятие с возложением венков и цветов. В нём приняли участие как герои дня – бывшие юные узники фашистских концлагерей, так и школьники и педагоги из расположенных неподалёку школ. Во время мероприятия случилось непредвиденное: один из ребят, восьмиклассник почувствовал недомогание и потерял сознание, упал и расшиб подбородок. Тут же вызвали «скорую помощь», которая, как сообщили очевидцы, прибыла на место вызова в течение 20 минут. Подростку оказали первую помощь, после чего его отправили в областную детскую больницу для более полного осмотра, проведения необходимых медицинских манипуляций и дополнительного исследования с целью установления причины недомогания, - сообщили в мэрии.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама