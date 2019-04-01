Поликлиника на колёсах. 12 апреля врачи посетят посёлок Пены Курчатовского района

Выездная бригада врачей областной детской клинической больницы 12 апреля приедет в посёлок Пены Курчатовского района Курской области для проведения диспансеризации 80 воспитанников школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья.

В состав мобильной бригады помимо педиатров входят двенадцать врачей узких специальностей – ортопед, эндокринолог, лор, детский гинеколог, уролог, хирург, гастроэнтеролог и др. В арсенале врачей - аппараты УЗД, ЭКГ, лаборатория для проведения анализа крови.

Кроме диспансеризации воспитанников интерната ждут артисты цирка. Ребятам предложат увлекательное цирковое представление с клоунами, фокусниками и дрессированными животными. После представления дети смогут пообщаться с четвероногими артистами.

Всего выездная бригада ОДКБ посещает за год 17 интернатных учреждений подобного типа, где находятся 1126 детей.



