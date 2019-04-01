Курск. Виновных в сегодняшнем ЧП со школьником на Мемориале накажут

Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом заявила заместитель губернатора Ирина Хмелевская, комментируя инцидент, который произошёл сегодня во время торжественной линейки в Курске, посвящённой Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Мероприятие было организовано городской администрацией, и участие в нём, помимо официальных лиц, приняли ученики школ № 31 и №42.

Через полчаса после начала мероприятия ученик 8 класса школы №42 почувствовал недомогание и потерял сознание, упал и рассёк подбородок. Вызвали скорую помощь, в областной клинической больнице ребёнка осмотрел нейрохирург. школьнику наложили швы. После он прошёл всестороннее обследование, после чего мальчика отпустили домой в сопровождении матери. Он продолжит лечение под наблюдением участкового терапевта. Медики характеризуют состояние подростка как удовлетворительное.

– Для того чтобы детально разобраться в причинах произошедшего сегодня, нами будет проведено служебное расследование. В том числе будет дана оценка адекватности мероприятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему ребёнку. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – сказала Ирина Хмелевская.

Напомним, как сообщали очевидцы, скорая прибыла на место вызова через 20 минут.