Дома, где меньше пяти квартир, исключат из региональной программы капремонта

Дома где меньше пяти квартир, исключат из региональной программы капитального ремонта. Соответствующий проект постановления сейчас проходит согласование в структурных подразделениях администрации Курской области. Ещё одно условие – ранее капремонт в этих домах не проводился. Основанием для этого является закон Курской области от 07.03.2019г. №17-ЗКО, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

После принятия документа собственники таких домов смогут обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлениями о возврате произведённых ими оплат. Форма заявления будет размещена на сайте регионального оператора http://fondcr46.ru. К заявлению необходимо будет приложить:





– копию документа, удостоверяющего личность заявителя;





– копии правоустанавливающих документов всех собственников помещения (выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);





– оригиналы документов, подтверждающих перечисление платежей (при наличии).





Собственникам домов, исключаемых из региональной программы, с апреля 2019 года прекращены начисления взносов на капитальный ремонт.