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    Дома, где меньше пяти квартир, исключат из региональной программы капремонта

    Сегодня, 08:32
    Дома, где меньше пяти квартир, исключат из региональной программы капремонта
    Дома где меньше пяти квартир, исключат из региональной программы капитального ремонта. Соответствующий проект постановления сейчас проходит согласование в структурных подразделениях администрации Курской области. Ещё одно условие – ранее капремонт в этих домах не проводился. Основанием для этого является закон Курской области от 07.03.2019г. №17-ЗКО, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.
    После принятия документа собственники таких домов смогут обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлениями о возврате произведённых ими оплат. Форма заявления будет размещена на сайте регионального оператора http://fondcr46.ru. К заявлению необходимо будет приложить:

    – копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

    – копии правоустанавливающих документов всех собственников помещения (выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

    – оригиналы документов, подтверждающих перечисление платежей (при наличии).

    Собственникам домов, исключаемых из региональной программы, с апреля 2019 года прекращены начисления взносов на капитальный ремонт.

     

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