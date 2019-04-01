Дома, где меньше пяти квартир, исключат из региональной программы капремонта
Сегодня, 08:32
Дома где меньше пяти квартир, исключат из региональной программы капитального ремонта. Соответствующий проект постановления сейчас проходит согласование в структурных подразделениях администрации Курской области. Ещё одно условие – ранее капремонт в этих домах не проводился. Основанием для этого является закон Курской области от 07.03.2019г. №17-ЗКО, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.
После принятия документа собственники таких домов смогут обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлениями о возврате произведённых ими оплат. Форма заявления будет размещена на сайте регионального оператора http://fondcr46.ru. К заявлению необходимо будет приложить: