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    Друнька и вареники с дырочкой. В ресторанах появятся исконно курские блюда

    Сегодня, 09:13
    Друнька и вареники с дырочкой. В ресторанах появятся исконно курские блюда
    Курские исконно русские блюда появятся в ресторанах Курской области. Проект «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны Курска» завершился. Студенты и преподаватели колледжа занимались разработкой технико-технологических карт блюд, которые ранее были известны в народных рецептах. Для этого они побывали в пяти районах области, где эти блюда являются традиционными.
    Студенты показали своё мастерство. Они приготовили овощной суп из обеда Фета, картофельную друньку села Дроняево и суджанские вареники с дырочкой.
    Члены жюри тщательно оценили вкус и подачу блюд, а также процесс приготовления. В итоге лучшим поваром стала Руслана Шель. Работой девушки остались довольны представители ресторанного и гостиничного бизнеса.
    «Гастрономический туризм – это очень перспективное направление привлечения в регион туристов. Это относительно новая тематика для России и для Курской области. Мы уже представили наш проект «Гастрономическая карта Соловьиного края» на двух международных выставках. Напомню, что в карту входят более 20 блюд. В перспективе мы планируем провести совместно с Ассоциацией отельеров и рестораторов Курской области гастрономический фестиваль, который поможет нам привлечь внимание к исконно нашим блюдам», – отметил председатель комитета по делам молодёжи и туризму Курской области Владимир Гребенкин.
    Организаторы проекта очень надеются, что как можно больше ресторанов и гостиниц внедрят в свои меню блюда из гастрономической карты и как можно больше курян попробуют и оценят эти блюда.

     

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