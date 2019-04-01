В этом году ЕГЭ по китайскому языку будет сдавать один школьник

В 2019 году курскому школьнику предстоит сдать ЕГЭ по китайскому языку. До этого ребятам были доступны всего четыре языка: английский, французский, немецкий и испанский. В этом году один выпускник одиннадцатого класса решился на такой эксперимент. Об этом и.о. председателя комитета образования и науки Александр Уколов рассказал на пресс-конференции. Всего же в этом году около пяти тысяч выпускников сдадут ЕГЭ. Финальные испытания пройдут с 27 мая по 1 июля.

Все пункты сдачи госэкзаменов – а их по области всего 126 – будут оборудованы системами видеонаблюдения, отслеживать ситуацию в аудиториях эксперты смогут в режиме онлайн. Контрольно-измерительные материалы будут распечатаны непосредственно перед началом ЕГЭ, а после его завершения ответы отсканируют.

Большое внимание уделяется и безопасности ребят, за которой будут следить сотрудники полиции. В каждом пункте сдачи ЕГЭ будут дежурить медработники, и если кому-то станет нехорошо, они незамедлительно окажут медпомощь.

Для девятиклассников основной период сдачи ГИА будет проходить с 24 мая по 2 июля.

Комитет образования и науки особое внимание уделяет информационному сопровождению проведения экзаменов. В регионе действует телефон горячей линии 8(4712) 70-33-30, также обеспечена работа школьных сайтов, официального портала информационной поддержки ЕГЭ и ГИА-9 в Курской области (http://ege46.ru).



