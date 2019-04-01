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    В Курске разыскивают водителя, сбившего женщину на проспекте Клыкова

    Сегодня, 10:30
    В Курске разыскивают водителя, сбившего женщину на проспекте Клыкова
    В Курске разыскивают водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла четверг, 11 апреля примерно в 5.25 возле д.№1 по пр. Вячеслава Клыкова. 30-летняя курянка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.В это время её сбил автомобиль, ехавший со стороны ул. Сумской в направлении Майского бульвара. Женщина получила травмы, её отправили в больницу. 
    Госавтоинспекция прости свидетелей и очевидцев этой аварии, и всех, кто располагает какой-либо информацией об этом происшествии, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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