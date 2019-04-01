Стартовало зрительское голосование за проекты архитектурного конкурса «Курск 2032». На конкурс поступили работы от творческих коллективов и архитектурных бюро Курска, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска и Хабаровска.

Начал работу сайт открытого архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра Курска kursk2032.com . После регистрации можно проголосовать за понравившийся проект. Члены жюри будут учитывать мнение жителей, а победитель зрительского голосования получит приз – 500 тысяч рублей.

Также ознакомиться с проектами можно вживую по адресу: ул. Сонина, 2 (Курский электроаппаратный завод). Выставка начнёт работу 15 апреля и продлится до 30 апреля. Время работы – с 11.00 до 20.00.

Дату и время общественных слушаний сообщат дополнительно.