поиск по сайту
 

    Стартовало зрительское голосование за проекты архитектурного конкурса «Курск 2032»

    Сегодня, 11:16
    Стартовало зрительское голосование за проекты архитектурного конкурса «Курск 2032»
    Стартовало зрительское голосование за проекты архитектурного конкурса «Курск 2032». На конкурс поступили работы от творческих коллективов и архитектурных бюро Курска, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска и Хабаровска.
    Начал работу сайт открытого архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра Курска kursk2032.com. После регистрации можно проголосовать за понравившийся проект. Члены жюри будут учитывать мнение жителей, а победитель зрительского голосования получит приз – 500 тысяч рублей.
    Также ознакомиться с проектами можно вживую по адресу: ул. Сонина, 2 (Курский электроаппаратный завод). Выставка начнёт работу 15 апреля и продлится до 30 апреля. Время работы – с 11.00 до 20.00.
    Дату и время общественных слушаний сообщат дополнительно.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама