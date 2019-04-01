Участок автодороги М-2 «Крым» на южном подъезде к Курску введут в эксплуатацию осенью

На федеральных трассах кипит работа. Как сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Харьков, на федеральных трассах, которые проходят через Курскую область, в этом году планируется провести внушительный объём работ: на некоторых участках проведут обычный ремонт, другие требуют капитального.

Дорожники уже приступили к восстановлению семикилометрового участка автодороги М-2 «Крым» на южном подъезде к Курску. В эксплуатацию его введут осенью 2019 года. В ходе ремонта на участке с 24 по 31 км в Курском районе специалисты восстановят дорожное покрытие, укрепят обочины, отремонтируют примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности поставят пластиковые сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком.

В Горшеченском районе стартовал капитальный ремонт 11 км автодороги Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий». Здесь работы завершатся в 2020 году. В ходе капремонта проезжая часть расширится до четырёх полос движения, увеличится пропускная способность трассы, снизится аварийность. Новая дорога обеспечит более комфортный и безопасный проезд автомобилистов.

В этом году начнётся капитальный ремонт двух участков автодороги М-2 «Крым» обхода Курска общей протяжённостью почти 28 км. В планах – ввести объекты в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме этого, федеральные дорожники приступят к капитальному ремонту северного подъезда к городу на автомобильной дороге М-2 «Крым». Завершатся работы в 2020 году.

Капитальный ремонт проведут и на мостах через реку Харасея (ввод в эксплуатацию в 2019 году) и ручей Романовский (ввод в эксплуатацию в 2020 году) на автомобильной дороге А-142 Тросна – Калиновка. Длина искусственных сооружений - чуть больше 48 и 42 метров соответственно.

Для обеспечения безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор Москва-Харьков на подведомственных федеральных автодорогах планирует установить электроосвещение на автобусных остановках, а также на пешеходных переходах и в местах, где чаще всего происходят ДТП.