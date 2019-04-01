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    Ирина Хмелевская проинспектировала психиатрическую больницу в Искре

    Сегодня, 11:59
    Ирина Хмелевская проинспектировала психиатрическую больницу в Искре
    Заместитель губернатора Ирина Хмелевская оценила состояние психиатрической больницы в посёлке Искра. На лечении там находятся 1680 пациентов. Во время рабочей поездки замгубернатора осмотрела несколько отделений, в том числе и детское.
    Больница основана в 1903 году. В 1977 году здесь открылось специализированное отделение, где проводится судебно-медицинская экспертиза. Проходят её здесь пациенты со всей России.
    Когда-то это учреждение считалось одним из лучших в стране. Однако за долгие годы корпуса пришли в упадок. На стенах помещений облупилась краска. На верхних этажах зданий течёт кровля. Последний раз капитальный ремонт больница видела 15 лет назад.
    Ирина Хмелевская отметила, что большинство корпусов находится в плачевном состоянии, а оборудование полностью устарело.
    «Я посещаю много лечебных учреждений. И налицо недофинансирование отрасли. Нам предстоит нелегкая задача планомерно решать те проблемы, которые скопились в системе здравоохранения в течение последних десятилетий. Недавно больница скорой медицинской помощи получила 38 млн рублей на ремонт. Возможно, это немного, но мы будем стараться и изыскивать средства и для других лечебных учреждений». – резюмировала заместитель губернатора.
    До конца апреля планируется завершить комплексный аудит всех лечебных учреждений Курской области. После этого власти решат, какие из них необходимо привести в порядок в первую очередь.

     

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