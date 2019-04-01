Куряне жалуются, что их принудительно заставляют идти на субботник

14 и 25 апреля областная администрация пригласила всех жителей региона на субботники.

В районах области также будет наводиться чистота. Все жители города, а также коллективы предприятий и организаций могут также присоединиться к генеральной уборке Курской области. Необходимый инвентарь следует взять самостоятельно. Начало субботников в 10.00.

Однако бюджетники пожаловались врио губернатора, на то, что их заставляют участвовать в субботниках принудительно. Говорят: «В районах Курской области принудительно заставляют в воскресенье идти на субботник, причём, ссылаются на то, что это Вы приказали. Люди и возмущаются, потому что два дня выходных их принудительно заставляют выходить на субботник. Мы только ЗА уборку своего города, приведение его в достойный вид, но не такими принудительными способами!», - возмущается одна из пользователей соцсети на странице врио губернатора.

Жалоб оказалось довольно много и Роман Старовойт прокомментировал ситуацию. Сделал он это на своей странице ВКонтакте.

«В выходной, 14 апреля, в нём буду участвовать я. Все предприятия и учреждения могут проводить субботники в любое подходящее для них время.

Участие в совместной уборке мусора — исключительно личное и добровольное дело каждого! Заставлять вас никто не должен, да и не может. Кроме того, такие мероприятия не снимают ответственность с коммунальных служб за качественную уборку и чистку улиц, уход за растениями, высаживание деревьев.

Для меня субботник — это добрая традиция, когда можно посвятить день полезному труду, а также напомнить себе, что чистота вокруг зависит и от тебя лично», - написал глава региона и пожелал всем удачного окончания рабочей недели.