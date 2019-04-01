Курянка пыталась оформить кредит по телефону и лишилась 30 тысяч

Курянка пыталась взять кредит по телефону. Женщине позвонили и предложили привлекательные условия. Человек, представившийся менеджером банка, рассказал, что сумма кредита будет больше, а проценты ниже если на займ оформить страховку. Кроме этого, мужчина пообещал, что в случае аккуратного погашения, часть этих денег вернётся заёмщице. Страховку за несуществующий кредит, почти 30 тысяч рублей женщина перевела сама через платёжный терминал на счёт обычного мобильного телефона. Собеседник уверял, что так будет быстрее и выгоднее. После этого общение с менеджером банка прекратилось. Догадавшись, что денег не будет, потерпевшая обратилась в полицию. Аыяснилось, что номер телефона с которого звонили, зарегистрирован в Москве на подставное лицо. Возбуждено уголовное дело, мошенников разыскивают. За это преступление для них предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сегодня, 12:55 К списку новостей