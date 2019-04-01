У курских охотников изъяли 12 единиц оружия

500 владельцев огнестрельного оружия в Курской области проверили сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии за время весеннего сезона охоты.

В итоге выявлено 34 нарушения административного законодательства в сфере оборота оружия, из оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия. Как правило, куряне нарушали правила хранения, ношения, транспортирования огнестрельного оружия и патронов к нему.

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии напоминает о том, что срок действия разрешения на хранение и ношение оружия составляет 5 лет. Не позднее, чем за 1 месяц до его окончания документы должны быть направлены в подразделения лицензионно-разрешительной работы. Нарушение установленного срока является административным правонарушением и наказывается штрафом с изъятием оружия.

В случае если срок действия разрешения на хранение оружия истёк, а его владелец не обратился в лицензионно-разрешительную службу за его продлением, штраф составит от трёх до пяти тысяч рублей.

Если гражданин нарушил правила хранения, ношения оружия, то административная ответственность наступает в соответствии со ст. 20.8 КоАП РФ, согласно которой предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года.