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    Курский автомобилист отсудил у городского комитета ЖКХ почти 280 тысяч за яму на дороге

    Сегодня, 14:36
    Курский автомобилист отсудил у городского комитета ЖКХ почти 280 тысяч за яму на дороге
    Курянину удалось отсудить у городского комитета ЖКХ почти 280 тысяч за яму на дороге, из-за которой пострадал его автомобиль. 
    В августе прошлого года мужчина ехал на своём БМВ по улице Агрегатной и угодил в выбоину на проезжей части. В результате его автомобиль получил ряд повреждений.
    Автомобилист решил взыскать сумму ущерба с тех, кто отвечает за состояние дорог в нашем городе.
    Выяснилось, что размеры выбоины превышали допустимые пределы по ГОСТу. Независимая экспертиза оценила стоимость ремонта авто в 279 134 рубля. Курянин обратился в суд и потребовал взыскать эту сумму с курского комитета ЖКХ Курска, который и отвечает за состояние дорог.
    Как сообщили в пресс-службе Курского областного суда, суд первой инстанции удовлетворил иск частично, посчитав, что водитель нарушил ПДД, неправильно избрав скорость движения. Тогда курянин подал апелляцию.
    Апелляционная инстанция постановила взыскать ущерб в полном объёме, так как нет доказательств виновности водителя. 
    Теперь городской комитет ЖКХ должен выплатить автомобилисту почти 280 тысяч рублей.

     

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