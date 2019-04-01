Курский автомобилист отсудил у городского комитета ЖКХ почти 280 тысяч за яму на дороге

Курянину удалось отсудить у городского комитета ЖКХ почти 280 тысяч за яму на дороге, из-за которой пострадал его автомобиль.

В августе прошлого года мужчина ехал на своём БМВ по улице Агрегатной и угодил в выбоину на проезжей части. В результате его автомобиль получил ряд повреждений.

Автомобилист решил взыскать сумму ущерба с тех, кто отвечает за состояние дорог в нашем городе.

Выяснилось, что размеры выбоины превышали допустимые пределы по ГОСТу. Независимая экспертиза оценила стоимость ремонта авто в 279 134 рубля. Курянин обратился в суд и потребовал взыскать эту сумму с курского комитета ЖКХ Курска, который и отвечает за состояние дорог.

Как сообщили в пресс-службе Курского областного суда, суд первой инстанции удовлетворил иск частично, посчитав, что водитель нарушил ПДД, неправильно избрав скорость движения. Тогда курянин подал апелляцию.

Апелляционная инстанция постановила взыскать ущерб в полном объёме, так как нет доказательств виновности водителя.

Теперь городской комитет ЖКХ должен выплатить автомобилисту почти 280 тысяч рублей.