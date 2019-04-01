Курские дорожники устроили свалку в Поповском лесу

На территории «зелёного щита» (в Поповском лесу Курска) общественные экологические инспекторы ОНФ обнаружили очередную несанкционированную свалку. Устроили её курские дорожники.

Активисты обратились в региональный департамент экологической безопасности и природопользования, чтобы оценить экологический ущерб и устранить его последствия.

Жители многоэтажек на улице Воробьёва ежедневно наблюдают, как машины дорожного предприятия, гружёные мусором, собранным с городских дорог, везут его через свою территорию в Поповский лес. По словам курян, это происходит практически каждый день по нескольку раз. Для этого дорожники организовали выезд в дальнем заборе организации. В лог Поповского леса сбрасывают сметённые с городских дорог пыль и песок, мусор, собранный с улиц и скверов. По склонам разбросаны пластиковые пакеты с листвой, ветки опиленных деревьев с зелёными почками, фрагменты дорожных щеток, шины, устаревшие панели для переезда рельсов.





«Буквально в 30 метрах от забора предприятия, которое должно обеспечивать чистоту и порядок в городе, организация устроила несанкционированную свалку отходов, - отметил член регионального штаба ОНФ в Курской области Артём Белоконь. – Люди сбрасывают мусор у себя под боком. Смесь, собранная с обочин городских улиц, наносит ущерб лесу. Мы видим, что предприятие засыпает этот мусор практически теми же пылью и песком. Есть свежие следы автомобилей – видно, что организация пыталась скрыть незаконную деятельность на территории «зелёного щита» Курска. Поэтому мы уже направили обращение в администрацию Курской области, чтобы выявить нарушителя».





Общественники отметили, что дорожное предприятие таким образом пытается сэкономить расходы на ГСМ и вывоз отходов на полигон промышленных отходов. Согласно подсчётам, предприятие экономит в среднем на каждой машине мусора, который сбрасывает в Поповский лес, от шести до восьми тысяч рублей - с учётом стоимости выгрузки кубометра мусора на полигон промышленных отходов в Старково, трат на ГСМ, амортизации и зарплаты водителю.





«ОНФ совместно с департаментом экологической безопасности и природопользования подготовили общественных экологических инспекторов, которые сдали экзамен и теперь успешно работают и по таким серьёзным случаям, как свалка на территории «зелёного щита» Курска, - заявит представитель экологического департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Олег Нуждов. – Из-за постоянной отсыпки оврага ломаются деревья, наносится вред природе. Ущерб оценят специалисты, возможно, придётся брать пробы грунта».





Кроме свалки активисты ОНФ обнаружили вывод канализационной трубы в овраг Поповского леса. Предстоит выяснить, кто отвечает за сброс отходов открытым способом.