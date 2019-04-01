На следующей неделе курян снова оставят без света

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 15 по 19 апреля 2019г. с 9-30 до 16-00:





Кукуевские переулки; Гаражная; Льговский переулок; Полянская; Новофабричная;





с 9-30 до 15-00:





Пионеров 21/39 - 51; 28 – 52; Чумаковская 30-44/33, 21-39; Красной Армии 36-40; 1-2-я Тихая; Селиховская; Монастырская балка 23-69, 24-68; Яблоневая 21-69, 20-68; Магистральный проезд 8-12а.





Тел. для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





С 15 по 19 апреля 2019г. с 9-00 до 16-00:





ул. Чулкова гора; ул. Льва Толстого 5Б, 5Д; ул. Шпайерская; ул. Никитская 34 - 78; 31 – 43; ул. Плысюка; ул. Фомина; ул. Иванова.





Тел. для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





С 15 по 19 апреля 2019г. с 09-00 до 16-00:





Октябрьская 92-124; Маяковского 68-22.





Тел. для справок: 26-32-10