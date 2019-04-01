поиск по сайту
 

    На следующей неделе курян снова оставят без света

    Сегодня, 15:55
    На следующей неделе курян снова оставят без света
    В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

    В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

    С 15 по 19 апреля 2019г. с 9-30 до 16-00:

    Кукуевские переулки; Гаражная; Льговский переулок; Полянская; Новофабричная;

    с 9-30 до 15-00:

    Пионеров 21/39 - 51; 28 – 52; Чумаковская 30-44/33, 21-39; Красной Армии 36-40; 1-2-я Тихая; Селиховская; Монастырская балка 23-69, 24-68; Яблоневая 21-69, 20-68; Магистральный проезд 8-12а.

    Тел. для справок: 32-32-15

    В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

    С 15 по 19 апреля 2019г. с 9-00 до 16-00:

    ул. Чулкова гора; ул. Льва Толстого 5Б, 5Д; ул. Шпайерская; ул. Никитская 34 - 78; 31 – 43; ул. Плысюка; ул. Фомина; ул. Иванова.

    Тел. для справок: 32-40-89

    В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

    С 15 по 19 апреля 2019г. с 09-00 до 16-00:

    Октябрьская 92-124; Маяковского 68-22.

    Тел. для справок: 26-32-10

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама