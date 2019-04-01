В Курске завершается отопительный сезон

Администрация Курска подписала распоряжение о завершении отопительного сезона: для жилищного фонда - с 15 апреля, для организаций, лечебных учреждений, детских дошкольных учреждений, школ, подключённых к централизованному теплоснабжению, отапливаемых сетевым газом, - с 18 апреля.

Сделано это в соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 и ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».