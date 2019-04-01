Курские пограничники не пустили в страну украинца и трёх граждан Шри-Ланки
Вчера, 14:09
В районе н.п. Локоть Рыльского района Курской области пограничный наряд задержал гражданина Украины и троих граждан Шри-Ланки.
Выяснилось, что украинец незаконно пересек государственную границу с территории сопредельного государства и хотел помочь гражданам Шри-Ланки сделать тоже самое. Те, в свою очередь, намеревались потом уехать в страны Евросоюза.
Всего с начала года сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России пресекли уже вторую попытку незаконного перемещения через госграницу групп граждан Шри-Ланки при содействии граждан Украины.
В отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», граждане Шри-Ланки
привлечены к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.