Курские пограничники не пустили в страну украинца и трёх граждан Шри-Ланки

В районе н.п. Локоть Рыльского района Курской области пограничный наряд задержал гражданина Украины и троих граждан Шри-Ланки.

Выяснилось, что украинец незаконно пересек государственную границу с территории сопредельного государства и хотел помочь гражданам Шри-Ланки сделать тоже самое. Те, в свою очередь, намеревались потом уехать в страны Евросоюза.

Всего с начала года сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России пресекли уже вторую попытку незаконного перемещения через госграницу групп граждан Шри-Ланки при содействии граждан Украины.

В отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», граждане Шри-Ланки

привлечены к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.